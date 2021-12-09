Суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Маркива
Верховный кассационный суд Рима окончательно оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Также были сняты все претензии к Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Верховный кассационный суд Рима, третья и самая высокая инстанция, отклонил все ходатайства стороны обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для украинского гвардейца Виталия Маркива", - говорится в сообщении.
Адвокат Маркива Олесь Городецкий сообщил, что решение суда Милана оставили в силе.
"В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решение Миланского суда оставили в силе", - заявил он.
Напомним, в ноябре прошлого года апелляционный суд в Милане полностью оправдал Маркива после того, как первая инстанция приговорила его к 24 годам лишения свободы.
Его обвиняли в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли в ходе боевых действий на Донбассе.