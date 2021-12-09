Без оружия и на законных основаниях: Резников о корабле ВМС у Керченского пролива

Сегодня, 9 декабря, ФСБ России заявило о том, что украинское судно "Донбасс", якобы приблизилось к Керченскому проливу без предварительной заявки на прохождение и расценило это как провокацию со стороны Украины. Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным российским информационным вбросом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Алексей Резников.

По словам министра, Российская Федерация продолжает свои манипуляции называя сегодняшний "инцидент" провокацией, поскольку судно "Донбасс" является поисково-спасательным и не имеет никакого оружия на борту.

"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", - отметил Резник.

Также министр отметил, что Азовское море есть акваторией общего пользования, в связи с чем украинские корабли имеют полное право находиться там.

"В целом же - Азовское море - это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - добавил Резников.