В России заявили, что корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива. Требуют изменить курс

В России заявили о том, что украинский корабль "Донбасс" ВМС движется в сторону Керченского пролива. Федеральная служба безопасности требует изменить курс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " TACC ".

В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации.

Центр общественных связей ФСБ отмечает, что корабль "Донбасс" находится на расстоянии 33 километров от пролива, пишет издание "Известия".

"Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - отмечают в центре.

Согласно данным ФСБ:

"Донбасс" ВМС Украины в 09:12 вышел из порта Мариуполь и отправился в направлении пролива. В то же время заявок на прохождение порта Керчь-Еникальского канала со стороны Украины - подано не было.

уже в 13:45 корабль береговой охраны Пограничной службы России, якобы, получил сообщение от "Донбасса" о том, что он не планирует следовать через Керченский пролив.

Отметим, что корабль "Донбасс" был построен в Польше еще в 1969 году, как плавучая мастерская ВМФ СССР и получил наименование "ПМ-9". После раздела Черноморского флота СССР - он вошел в состав украинского флота и был переименован в "Краснодар". Уже в 2001 году ему дали новое наименование - "Донбасс".

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