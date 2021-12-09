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В России заявили, что корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива. Требуют изменить курс

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 21:13
В России заявили, что корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива. Требуют изменить курс Фото: украинский корабль "Донбасс" идет в сторону Керченского пролива (Фото dumskaya.net)
Автор: Сергей Пышкин

В России заявили о том, что украинский корабль "Донбасс" ВМС движется в сторону Керченского пролива. Федеральная служба безопасности требует изменить курс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "TACC".

В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации.

Центр общественных связей ФСБ отмечает, что корабль "Донбасс" находится на расстоянии 33 километров от пролива, пишет издание "Известия".

"Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - отмечают в центре.

Согласно данным ФСБ:

  • "Донбасс" ВМС Украины в 09:12 вышел из порта Мариуполь и отправился в направлении пролива. В то же время заявок на прохождение порта Керчь-Еникальского канала со стороны Украины - подано не было.
  • уже в 13:45 корабль береговой охраны Пограничной службы России, якобы, получил сообщение от "Донбасса" о том, что он не планирует следовать через Керченский пролив.

Отметим, что корабль "Донбасс" был построен в Польше еще в 1969 году, как плавучая мастерская ВМФ СССР и получил наименование "ПМ-9". После раздела Черноморского флота СССР - он вошел в состав украинского флота и был переименован в "Краснодар". Уже в 2001 году ему дали новое наименование - "Донбасс".

Что произошло в Керченском проливе в 2018 году

  • во время перехода из черного в Азовское море, корабли ВМС Украины были остановлены российским танкером, который перегородил им проход под Керченским мостом. После этого корабли подверглись нападению со стороны береговой охраны и ВМФ России - буксир корабля "Яны Капу" был протаранен, а украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны.
  • все три судна были захвачены агрессором. 24 моряка, среди которых шестеро были ранены - попали в плен.
  • в тот же день СНБО согласовал введение военного положения на следующий день.
  • уже 7 сентября 2019 года, в результате длительных переговоров, во время обмена пленными - домой вернулись 35 человек, среди которых были и 24 украинских моряка.
  • 17 ноября 2019 года Россия вернули катера и буксир. Впрочем, вернулись они в Украину в разграбленном состоянии.

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