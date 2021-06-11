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Переговори у Відні щодо ядерної програми Ірану відновляться в суботу

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Брюссель, П'ятниця 11 червня 2021 17:35
Переговори у Відні щодо ядерної програми Ірану відновляться в суботу Фото: переговори з ядерної угоди з Іраном відновляться 12 червня (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори щодо ядерної угоди за участю представників Франції, Великобританії, Німеччини, Росії, Ірану та Китаю відновляться у Відні 12 червня. Учасники обговорять можливе повернення в Угоду США.

Про це повідомили у Європейській зовнішньополітичній службі.

"Спільна комісія зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) відновить роботу у фізичному форматі цієї суботи, 12 червня, у Відні", - йдеться в повідомленні.

Комісію очолить заступник генсекретаря Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора. Центральною темою переговорів стане можливе повернення США в СПВД і дії для забезпечення повного виконання ядерної угоди з Іраном.

Нагадаємо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, в силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.

Зазначимо, Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо СВПД.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.

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