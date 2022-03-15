Переговоры России и Украины возобновились после паузы
Фото: участник украинской делегации Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Сегодня, 15 марта, возобновились переговоры России и Украины. Накануне они были поставлены на техническую паузу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".
"Уже продолжаются (переговоры, - ред)", - отметил участник украинской делегации Давид Арахамия.
Также сообщается, что члены украинкой делегации пока воздерживаются от других комментариев.
Напомним, накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры приостановили для дополнительной работы в рабочих подгруппах и "уточнения отдельных определений".
Также сообщалось, что переговоры с российской делегацией идут тяжело.
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