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Переговори Росії та України поновилися після паузи

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 13:12
Переговори Росії та України поновилися після паузи Фото: учасник української делегації Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 15 березня, поновилися переговори Росії та України. Напередодні вони були поставлені на технічну паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"Вже тривають (переговори, - ред)", - зазначив учасник української делегації Давид Арахамія.

Також повідомляється, що члени української делегації поки утримуються від інших коментарів.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори призупинили для додаткової роботи у робочих підгрупах та "уточнення окремих визначень".

Також повідомлялося, що переговори з російською делегацією йдуть тяжко.

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