Переговоры России и Украины: первые подробности

Фото: переговоры России и Украины прошли сегодня (t me itsdonetsk)

Сегодня, 14 марта, проходит четвертый раунд переговоров России и Украины, на которых обсуждаются условия прекращения войны.

РБК-Украина публикует первые подробности сегодняшних переговоров.

Коммуникация идет тяжело, но идет По состоянию на 12:20 переговоры продолжаются. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, коммуникация идет тяжело. "Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал он в своем Twitter.