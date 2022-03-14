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"Для уточнения определений". Переговоры России и Украины на паузе до завтра

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 16:08
"Для уточнения определений". Переговоры России и Украины на паузе до завтра Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В переговорах России и Украины объявлена пауза до завтра, 15 марта. Обе делегации проведут дополнительную работу в подгруппах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что результаты переговоров станут известны сегодня вечером.

До этого Подоляк утверждал, что переговоры идут тяжело, но все-таки продолжаются.

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