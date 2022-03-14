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Подоляк о переговорах с Россией: идут тяжело, стороны выражают уточненные позиции

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 12:31
Подоляк о переговорах с Россией: идут тяжело, стороны выражают уточненные позиции Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Сегодняшние переговоры России и Украины об условиях прекращения войны идут тяжело. Обе стороны выражают уточненные позиции, но есть разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - отметил он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что у этих переговоров одна цель - сделать возможной встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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