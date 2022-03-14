Подоляк о переговорах с Россией: идут тяжело, стороны выражают уточненные позиции

Сегодняшние переговоры России и Украины об условиях прекращения войны идут тяжело. Обе стороны выражают уточненные позиции, но есть разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - отметил он. Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022