Переговоры на паузе, мобилизация до лета и эвакуация с "Азовстали": главное за неделю

Политика

Возвращение посольств в Киев и новый посол США

После паузы из-за войны в столицу Украины вернулось 40 иностранных представительств - преимущественно страны Европы и Азии.

Американское посольство возобновило работу в Киеве с 18 мая, а в Сенате США окончательно утвердили назначение его главой Бриджит Бринк. Она может прибыть в Киев уже в июне. Ранее Бринк возглавляла американское посольство в Словакии, работала в Ташкенте, Тбилиси.

Переговоры Украины с РФ поставлены на паузу

В МИД страны-оккупанта на этой неделе заявили, что Украина якобы вышла из переговорного процесса. В ответ советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры приостановлены, но будут возобновлены, как только от российской стороны "последует конкретика". По его словам, речь идет о целесообразности переговоров на данный момент, поскольку в РФ не демонстрируют понимание сегодняшних процессов в мире.

Санкции против РФ хотят смягчить

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен обмен на возможность возобновить экспорт зерна через морские порты Украины. Он предупредил, что в противном случае во многих странах мира начнется массовый голод.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к этому предложению необходимо подходить взвешенно и учитывать цену вопроса. В Офисе президента считают, что таким образом РФ шантажирует мир и демонстрирует поведение "страны-террориста".

Общество

Владимир Зеленский издал указ о продлении военного положения с 25 мая на 90 дней - до 23 августа. Соответствующее решение должна принять Верховная рада.

Согласно закону Украины, на срок действия военного положения может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет массовых мероприятий и забастовок, ограничение работы средств связи и интернета, запрет военнообязанным менять место жительства.

Также своим указом президент предложил продлить мобилизацию в Украине с 25 мая по 23 августа. Объемы и очередность мобилизации будет определять Генштаб ВСУ.

При этом на службу призывать не будут:

военнообязанных, которые забронированы на период военного положения;

лиц с инвалидностью;

родителей 3-х и более несовершеннолетних детей;

отцов и матерей, воспитывающих в одиночку детей до 18 лет;

усыновителей или опекунов ребенка до 18 лет;

родителей детей с инвалидностью;

студентов заведений высшего и профессионального образования;

научных сотрудников и педагогов высших учебных заведений;

народных депутатов;

граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Экономика

Отмена мониторинга цен на АЗС

Из-за топливного кризиса в Украине отменили госрегулирование цен на бензин и дизель.

В Кабмине сообщили о договоренности с операторами рынка о максимальной стоимости топлива на заправках, а в случае ее нарушения готовы вводить санкции. Ожидается, что цена дизельного топлива не превысит 58 грн за литр, а бензина - 52 гривны.

Социальные выплаты

Правительство расширило программу соцвыплат для украинцев. На денежное пособие в размере 2,2- 2,5 тысяч грн от международных организаций смогут рассчитывать граждане, которые не имеют статуса внутренне перемещенного лица и проживают на деоккупированных территориях, в населенных пунктах, которые находятся в зоне активных боевых действий, в заблокированных или оккупированных населенных пунктах.

Оформить такие выплаты можно будет с конца мая на платформе "єДопомога", а в дальнейшем - через приложение "Дия".

С 17 мая украинцы, которые эвакуируются из зон боевых действий, могут получить денежную помощь на ж/д вокзалах. "Укрзализныця" и "Укрпочта" проводят выплаты на вокзале Львова. В ближайшее время такая возможность появится в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах.

На данный момент государство выплачивает по 2000 грн (3000 грн - детям и инвалидам) украинцам со статусом ВПЛ из зон боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Переселенцы могут получить помощь по 2200 грн в течение 3 месяцев от ЮНИСЕФ и по программам ООН, 2500 грн единоразово - от Международного Комитета Красного Креста.

Международная финансовая помощь

В 2022 году Еврокомиссия предоставит пакет макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро. Первый транш на 600 млн евро поступил 20 мая. Также ЕС предлагает создать международную платформу для реконструкции Украины.

Страны G7 рассматривают предоставление пакета краткосрочного финансирования на 15 млрд долларов, что покроет потребности страны на 3 месяца.

Сенат США одобрил выделение 40 млрд долларов на на военную и гуманитарную поддержку Украины.

На фронте

Ситуация на "Азовстали"

С 16 мая продолжается операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали". Эвакуация проходит при содействии ООН и Красного Креста. Несколько сотен раненых защитников вывезли с завода в больницу оккупированного Новоазовска и в Еленовку. В дальнейшем их должны обменять на российских военнопленных.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выход всех украинских военных с территории окруженного врагами завода "Азовсталь" в Мариуполе должен завершиться в ближайшее время.

Ракетные атаки по городам Украины

в Харьковской области произошел ракетный удар по Дому культуры в Лозовой , пострадало 8 человек, в том числе девочка 11 лет;

, пострадало 8 человек, в том числе девочка 11 лет; в результате атаки 4-мя ракетами по Одесской области 20 мая разрушен объект инфраструктуры, жертв не было;

20 мая разрушен объект инфраструктуры, жертв не было; 20 мая вследствие ракетного удара по городу Малин Житомирской области повреждено около 100 домов,3 человека ранены;

Житомирской области повреждено около 100 домов,3 человека ранены; два ракетных удара за неделю было в Бахмуте . Разрушен подъезд многоэтажки, частный дом, админздание. Погибла женщина и ребенок 2-х лет;

. Разрушен подъезд многоэтажки, частный дом, админздание. Погибла женщина и ребенок 2-х лет; 18 мая оккупанты обстреляли Лиман, село Дробышево и село Яровая Лиманской ОТГ. 7 человек погибли, разрушено 20 домов;

Лиманской ОТГ. 7 человек погибли, разрушено 20 домов; после обстрела фосфорными боеприпасами полностью сгорела школа в Авдеевке;

17 мая из-за взрывов во Львовской области рядом с польской границей были разрушены объекты военной и ж/д инфраструктуры;

рядом с польской границей были разрушены объекты военной и ж/д инфраструктуры; 8 человек погибло и более 10 пострадало в результате ракетного удара по поселку Десна Черниговской области ;

; в Соледаре ракетному удару подвергся завод по производству стройматериалов Knauf.

О сроках окончания войны

В украинской разведке считают, что перелом в войне с Россией наступит в августе. До до конца года завершится большинство сражений, и Украина вернет все оккупированные территории. По информации главы ГУР Кирилла Буданова, Владимир Путин серьезно болен раком, и в РФ уже готовится переворот с целью его смещения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от поставок необходимого Украине вооружения со стороны Запада. По его мнению, говорить об окончании войны уже в мае легкомысленно, поскольку Россия не так слаба.

Россия

В РФ начали импортозамещение

После того, как американская корпорация Coca-Cola заявила о приостановке работы на территории страны-агрессора, в России появилась линейка напитков собственного производства. Московский завод "Очаково" выпустил фальсификат под названиями CoolCola, Fancy и Street.

Компания McDonalds полностью продает свой бизнес в России. Рабочие места сохраняются и фаст-фуд продолжит работать в тех же локациях, но под новым брендом и только с российскими поставщиками.

Расширение полномочий Путина

В Госдуму РФ 19 мая был внесен законопроект, который расширит полномочия президента. В частности, позволит Владимиру Путину создавать временные администрации за пределами России. Речь идет о временных гражданских администрациях на захваченных территориях Украины.

Санкции

Новые санкции против РФ на этой неделе ввела Великобритания. В список попали государственный "Аэрофлот", компании "Уральские авиалинии" и "Россия".

Канада вводит санкции против 14 россиян, в том числе российских олигархов и членов их семей, и запрещает экспорт предметов роскоши в Россию.

В США готовятся заблокировать выплаты РФ по государственному долгу 25 мая. Планируется отменить действие лицензии для получения платежей по ценным бумагам РФ. Потеря лицензии серьезно повысит риск дефолта России.

В целом, Россия является лидером среди всех стран мира по объему введенных санкций против физических и юридических лиц. Их количество превышает 7 тысяч.