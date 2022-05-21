Переговори на паузі, мобілізація до літа та евакуація з "Азовсталі": головне за тиждень

Політика

Повернення посольств в Київ та новий посол США

Після паузи через війну до столиці України повернулося 40 іноземних представництв - переважно країни Європи та Азії.

Американське посольство відновило роботу у Києві з 18 травня, а в Сенаті США остаточно затвердили призначення його головою Бріджіт Брінк. Вона може прибути до Києва вже у червні. Раніше Брінк очолювала американське посольство у Словаччині, працювала у Ташкенті, Тбілісі.

Переговори України з РФ поставлені на паузу

У МЗС країни-окупанта цього тижня заявили, що Україна нібито вийшла із переговорного процесу. У відповідь радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що переговори призупинені, але будуть відновлені, як тільки від російської сторони "піде конкретика". За його словами, йдеться про доцільність переговорів на даний момент, оскільки в РФ не демонструють розуміння сьогоднішніх процесів у світі.

Санкції проти РФ хочуть пом'якшити

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти з Росії низку санкцій в обмін на можливість відновити експорт зерна через морські порти України. Він попередив, що інакше у багатьох країнах світу почнеться масовий голод.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що до цієї пропозиції необхідно підходити виважено та враховувати ціну питання. В Офісі президента вважають, що таким чином РФ шантажує світ та демонструє поведінку "країни-терориста".

Суспільство

Володимир Зеленський видав указ про продовження воєнного стану з 25 травня на 90 днів – до 23 серпня. Відповідне рішення має ухвалити Верховна рада.

Відповідно до закону України, на термін дії воєнного стану може вводитися обов'язкова трудова повинность, відчуження особистого майна, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона масових заходів та страйків, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Також своїм указом президент запропонував продовжити мобілізацію в Україні з 25 травня до 23 серпня. Обсяги та черги мобілізації визначатиме Генштаб ЗСУ.

При цьому на службу не призиватимуть:

військовозобов'язаних, які заброньовані на період воєнного стану;

осіб з інвалідністю;

батьків 3-х та більше неповнолітніх дітей;

батьків та матерів, що виховують наодинці дітей до 18 років;;

усиновителів чи опікунів дитини до 18 років;

батьків дітей із інвалідністю;

студентів закладів вищої та професійної освіти;

наукових співробітників та педагогів вищих навчальних закладів;

народних депутатів;

громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Економіка

Скасування моніторингу цін на АЗС

Через паливну кризу в Україні скасували держрегулювання цін на бензин та дизель.

У Кабміні повідомили про домовленість з операторами ринку щодо максимальної вартості палива на заправках, а у разі її порушення готові запроваджувати санкції. Очікується, що ціна дизельного палива не перевищить 58 грн за літр, а бензину – 52 гривні.

Соціальні виплати

Уряд розширив програму соцвиплат для українців. На грошову допомогу у розмірі 2,2-2,5 тисяч грн від міжнародних організацій зможуть розраховувати громадяни, які не мають статусу внутрішньо переміщеної особи та проживають на деокупованих територіях, у населених пунктах, що знаходяться у зоні активних бойових дій, у заблокованих чи окупованих населених пунктах.

Оформити такі виплати можна буде з кінця травня на платформі "єДопомога", а надалі - через додаток "Дія".

З 17 травня українці, які евакуюються із зон бойових дій, можуть отримати грошову допомогу на залізничних вокзалах. "Укрзалізниця" та "Укрпошта" проводять виплати на вокзалі Львова. Найближчим часом така нагода з'явиться в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях.

На даний момент держава виплачує по 2000 грн (3000 грн – дітям та інвалідам) українцям зі статусом ВПО із зон бойових дій та тим, у кого зруйновано житло.

Переселенці можуть отримати допомогу по 2200 грн протягом 3 місяців від ЮНІСЕФ та за програмами ООН, 2500 грн одноразово - від Червоного Хреста.

Міжнародна фінансова допомога

У 2022 році Єврокомісія надасть пакет макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Перший транш на 600 млн євро надійшов 20 травня. Також ЄС пропонує створити міжнародну платформу для реконструкції України.

Країни G7 розглядають надання пакета короткострокового фінансування на 15 млрд доларів, що покриє потреби країни на 3 місяці.

Сенат США схвалив виділення 40 млрд доларів на військову та гуманітарну підтримку України.

На фронті

Ситуація на "Азовсталі"

З 16 травня триває операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі". Евакуація проходить за сприяння ООН та Червоного Хреста. Кілька сотень поранених захисників вивезли із заводу до лікарні окупованого Новоазовська та до Оленівки. Надалі їх мають обміняти на російських військовополонених.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вихід усіх українських військових з території оточеного ворогами заводу "Азовсталь" у Маріуполі має завершитися найближчим часом.

Ракетні атаки по містах України

у Харківській області стався ракетний удар по Будинку культури в Лозовій , постраждало 8 людей, зокрема дівчинка 11 років;

, постраждало 8 людей, зокрема дівчинка 11 років; внаслідок атаки 4-ма ракетами на Одещині 20 травня зруйновано об'єкт інфраструктури, жертв не було;

20 травня зруйновано об'єкт інфраструктури, жертв не було; 20 травня внаслідок ракетного удару по місту Малин Житомирської області пошкоджено близько 100 будинків, 3 особи поранено;

Житомирської області пошкоджено близько 100 будинків, 3 особи поранено; два ракетні удари за тиждень було у Бахмуті. Зруйновано під'їзд багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю. Загинула жінка та дитина 2-х років;

Зруйновано під'їзд багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю. Загинула жінка та дитина 2-х років; 18 травня окупанти обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ. 7 людей загинуло, зруйновано 20 будинків;

Лиманської ОТГ. 7 людей загинуло, зруйновано 20 будинків; після обстрілу фосфорними боєприпасами повністю згоріла школа в Авдіївці ;

; 17 травня через вибухи у Львівській області поряд із польським кордоном було зруйновано об'єкти військової та залізничної інфраструктури;

поряд із польським кордоном було зруйновано об'єкти військової та залізничної інфраструктури; 8 людей загинуло та понад 10 постраждало внаслідок ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області ;

; у Соледарі ракетного удару зазнав завод з виробництва будматеріалів Knauf.

Про терміни закінчення війни

В українській розвідці вважають, що перелом у війні з Росією настане у серпні. До кінця року завершиться більшість битв, і Україна поверне всі окуповані території. За інформацією глави ГУР Кирила Буданова, Володимир Путін серйозно хворий на рак, і в РФ вже готується переворот з метою його усунення.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ситуація на фронті залежатиме від поставок необхідного Україні озброєння з боку Заходу. На його думку, говорити про закінчення війни вже у травні легковажно, оскільки Росія не така слабка.

Росія

У РФ почали імпортозаміщення

Після того, як американська корпорація Coca-Cola заявила про зупинення роботи на території країни-агресора, у Росії з'явилася лінійка напоїв власного виробництва. Московський завод "Очаково" випустив фальсифікат під назвами CoolCola, Fancy та Street.

Компанія McDonalds повністю продає свій бізнес у Росії. Робочі місця зберігаються і фаст-фуд продовжить працювати у тих самих локаціях, але під новим брендом і лише з російськими постачальниками.

Розширення повноважень Путіна

До Держдуми РФ 19 травня було внесено законопроект, який розширить повноваження президента. Зокрема дозволить Володимиру Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії. Йдеться про тимчасові цивільні адміністрації на захоплених територіях України.

Санкції

Нові санкції проти РФ цього тижня запровадила Великобританія. До списку потрапили державний "Аерофлот", компанії "Уральські авіалінії" та "Росія".

Канада запроваджує санкції проти 14 росіян, у тому числі російських олігархів та членів їхніх сімей, та забороняє експорт предметів розкоші до Росії.

У США готуються заблокувати виплати РФ за державним боргом 25 травня. Планується скасувати дію ліцензії для отримання платежів з цінних паперів РФ. Втрата ліцензії серйозно підвищить ризик дефолту Росії.

Загалом Росія є лідером серед усіх країн світу за обсягом введених санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Їх кількість перевищує 7 тисяч.