Переговоры между ЕС и Британией о торговом соглашении продлили на несколько дней

Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)

Переговоры о новой торговой сделки после Brexit между Великобританией и Европейским союзом продлили до среды. Сторонам уже удалось достичь некоторого прогресса в вопросах конкуренции, в том числе госсубсидий для компаний.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, переговорщик ЕС Мишель Барнье прибыл в Лондон в четверг, чтобы возобновить переговоры с британским коллегой Дэвидом Фростом и должен был вернуться домой в воскресенье.

Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что расширенные переговоры являются "очень хорошим знаком", что сделка может быть заключена.

"Мы должны убедиться, что эта сделка работает не только для наших партнеров в Европе ... но и для Соединенного Королевства", - добавил он.

Одним из важных вопросов в переговорах остается рыбалка. Премьер Британии Борис Джонсон хочет, чтобы Великобритания полностью контролировала свои воды, тогда как ЕС также хочет сохранить к ним доступ.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.

Также 16 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.