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ЕС и Великобритания возобновят переговоры о торговом соглашении

Четверг 22 октября 2020 15:47
ЕС и Великобритания возобновят переговоры о торговом соглашении
Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 октября, Великобритания и Евросоюз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Однако Лондон с прошлой пятницы не желал возвращаться к ним из-за позиции ЕС.

Об этом сообщает Euractiv.

Таким образом, в совместном документе предусматривается, что главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост и его брюссельский коллега Мишель Барнье проведут новый раунд переговоров уже в ближайшие дни. Конечная дата для подписания нового торгового соглашения между ними - конец октября этого года.

"Переговоры будут проходить за всеми столами переговоров одновременно. Если обе стороны не договорятся об ином, переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные", - говорится в документе.

Напомним, 16 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.

Также ранее Евросоюз официально уведомил Британию о нарушении ею соглашения о Brexit после того, как Палата общин британского парламента окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке.

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