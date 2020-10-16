Великобритания готова покинуть ЕС без торговой сделки, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)

Сегодня, 16 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле. В Евросоюзе все еще готовятся к новому раунду торговых переговоров на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Джонсона, Brexit может состояться без торговой сделки, поскольку Европейский Союз отказался вести серьезные переговоры. Он добавил, что если Брюссель не изменит курс, то сделки не будет.

"Я пришел к выводу, что нам следует подготовиться к 1 января с договоренностями, которые больше напоминают австралийские, основанные на простых принципах глобальной свободной торговли", - сказал премьер.

Напомним, на саммите Brexit в четверг между ЕС и Британией Брюссель выдвинул ультиматум, заявив, что обеспокоен отсутствием прогресса и призвал Лондон поступиться ключевыми спорными моментами или готовиться к выходу без соглашения с 1 января.

Также ранее Евросоюз официально уведомил Британию о нарушении ею соглашения о Brexit после того, как Палата общин британского парламента окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что попытки Британии дать соглашению новую интерпретацию подрывают доверие между сторонами.