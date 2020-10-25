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Переговори між ЄС та Британією про торгову угоду продовжили на кілька днів

Неділя 25 жовтня 2020 15:22
Переговори між ЄС та Британією про торгову угоду продовжили на кілька днів
Фото: прапори Великої Британії та ЄС (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Переговори про нову торгову угоду після Brexit між Великою Британією і Європейським союзом продовжили до середи. Сторонам вже вдалося досягти деякого прогресу у питаннях конкуренції, у тому числі держсубсидій для компаній.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, перемовник ЄС Мішель Барньє прибув до Лондону в четвер, щоб відновити переговори з британським колегою Девідом Фростом та повинен був повернутися додому в неділю.

Держсекретар Північної Ірландії Брендон Льюїс сказав, що розширені переговори є "дуже хорошим знаком", що угода може бути укладена.

"Ми повинні переконатися, що ця угода працює не тільки для наших партнерів у Європі ... але і для Сполученого Королівства", - додав він.

Одним із важливих питань у переговорах залишається риболовля. Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче, щоб Британія повністю контролювала свої води, тоді як ЄС також хоче зберегти до них доступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія та Євросоюз відновлюють перемовини про нову торговельну угоду. Тоді у спільному документі зазначалось, що якщо сторони не дійдуть спільної згоди у всіх питаннях, то перемовини будуть проходити щодня, включаючи вихідні.

Також 16 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

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