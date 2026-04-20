Переговори зі США знову на паузі? У МЗС Ірану виступили з різкою заявою

Згідно із заявою речника Міністерства закордонних справ Ірану, Тегеран не планує відновлювати переговори "на даний момент".

Водночас він підтвердив, що Іран вирішив закрити Ормузьку протоку.

За його словами, раніше протоку відкрили в межах домовленостей із Вашингтоном, однак рішення було переглянуто з двох причин - через продовження порушень перемир’я на ліванському напрямку та через морську блокаду іранських суден з боку США.

Іранська сторона також вкотре заявила про відсутність довіри до Вашингтона і розкритикувала дії США.

Переговори між США та Іраном

Ця заява пролунала після того, як Іран фактично зірвав черговий раунд переговорів зі США, не відправивши свою делегацію на зустріч у Пакистані.

У Тегерані пояснили це надмірними вимогами Вашингтона, а також морською блокадою іранських портів.