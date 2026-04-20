Переговори зі США знову на паузі? У МЗС Ірану виступили з різкою заявою

Іран заявив про відсутність наміру відновлювати переговори зі США і підтвердив закриття Ормузької протоки, що ще більше загострює ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Згідно із заявою речника Міністерства закордонних справ Ірану, Тегеран не планує відновлювати переговори "на даний момент".
Водночас він підтвердив, що Іран вирішив закрити Ормузьку протоку.
За його словами, раніше протоку відкрили в межах домовленостей із Вашингтоном, однак рішення було переглянуто з двох причин - через продовження порушень перемир’я на ліванському напрямку та через морську блокаду іранських суден з боку США.
Іранська сторона також вкотре заявила про відсутність довіри до Вашингтона і розкритикувала дії США.
Ця заява пролунала після того, як Іран фактично зірвав черговий раунд переговорів зі США, не відправивши свою делегацію на зустріч у Пакистані.
У Тегерані пояснили це надмірними вимогами Вашингтона, а також морською блокадою іранських портів.
Напередодні президент США Дональд Трамп висунув Ірану ультиматум із вимогою погодитися на нову угоду, пригрозивши ударами по критичній інфраструктурі.
У відповідь Іран заявив, що не визнає жодного тиску, відмовляється передавати збагачений уран і різко відреагував на заклики ЄС відкрити Ормузьку протоку, назвавши це питанням власного суверенітету.