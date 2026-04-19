Трамп відправив делегацію на переговори та озвучив Ірану наслідки відмови від нової угоди

Іран відкрив вогонь по іноземних суднах в Ормузькій протоці, чим порушив угоду про припинення вогню. У відповідь США висунули ультиматум: Тегеран має прийняти умови нової угоди, інакше американські сили знищать критичну інфраструктуру країни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social .

Обстріл суден та ситуація в протоці

За словами американського лідера, іранські сили атакували французький корабель та вантажне судно Сполученого Королівства. Трамп підкреслив, що ці дії є прямим порушенням чинних домовленостей.

Він також зауважив, що оголошення Ірану про закриття протоки є безглуздим, оскільки вона вже заблокована американськими силами. Через цю блокаду іранська сторона щодня втрачає близько 500 мільйонів доларів, тоді як США не зазнають збитків.

Переговори та погроза знищення інфраструктури

Для розв’язання кризи американська делегація вирушає до Ісламабада (Пакистан), де вже завтра ввечері мають відбутися переговори.

Трамп наголосив, що Вашингтон пропонує "справедливу угоду", проте не збирається йти на поступки у разі її відхилення.

"Якщо вони не приймуть угоду, Сполучені Штати виведуть з ладу кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. Більше ніякого "містера хорошого хлопця"! Настав час іранській машині вбивства закінчитися", - заявив президент США.

Трамп додав, що у разі відмови Тегерана він готовий зробити те, що "інші президенти мали зробити протягом останніх 47 років".

Зміна логістичних маршрутів

На тлі загострення в протоці спостерігається переорієнтація морських вантажоперевезень.

За даними Білого дому, багато суден зараз прямують до американських портів у Техасі, Луїзіані та на Алясці для завантаження, що фактично грає на користь економіці США.