Переговоры с США снова на паузе? В МИД Ирана выступили с резким заявлением

Согласно заявлению представителя Министерства иностранных дел Ирана, Тегеран не планирует возобновлять переговоры "на данный момент".

В то же время он подтвердил, что Иран решил закрыть Ормузский пролив.

По его словам, ранее пролив открыли в рамках договоренностей с Вашингтоном, однако решение было пересмотрено по двум причинам - из-за продолжения нарушений перемирия на ливанском направлении и из-за морской блокады иранских судов со стороны США.

Иранская сторона также в очередной раз заявила об отсутствии доверия к Вашингтону и раскритиковала действия США.

Переговоры между США и Ираном

Это заявление прозвучало после того, как Иран фактически сорвал очередной раунд переговоров с США, не отправив свою делегацию на встречу в Пакистане.

В Тегеране объяснили это чрезмерными требованиями Вашингтона, а также морской блокадой иранских портов.