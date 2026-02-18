Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків

У ході дводенних переговорів у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці, проте обговорення політичних питань були складними.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.
"Що стосується змістовності перемовин. Ну, передусім, ви знаєте, є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, в принципі, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни", - заявив Зеленський.
За його словами, військові, в принципі, майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони, і це конструктивний сигнал.
"Всі інші деталі – де, як моніторити, технічні нюанси - все це мені генерал (начальник Генштабу ЗСУ Андрій – ред.) Гнатов доповість більш в ширшому варіанті по поверненню", - додав президент України.
Глава держави також зазначив, що політична складова – це всі чутливі питання: Схід, Запорізька АЕС та ін.
"Ми бачимо, що є напрацювання, а поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. Тобто, в напрямку військовому прогрес я почув. В напрямку політичному – був діалог, домовились йти далі", - підсумував глава держави.
Зеленський також підкреслив, що через те, що переговорна група не може по телефону доповісти усі деталі, то саме поверненню буде більше розуміння щодо результатів переговорів.
Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві проходив третій раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.
Напередодні переговорів українська влада анонсувала, що на переговорах планують говорити про те, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню, а також порушать тему енергетичного перемир'я.
Після першого дня зустрічі президент Зеленський заявив, що Україна підтверджує свою готовність до припинення ударів і руху до мирної угоди, але очікує чіткої позиції Росії.
Згодом спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів.
