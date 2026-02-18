Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків

"Що стосується змістовності перемовин. Ну, передусім, ви знаєте, є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, в принципі, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни", - заявив Зеленський.

За його словами, військові, в принципі, майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони, і це конструктивний сигнал.

"Всі інші деталі – де, як моніторити, технічні нюанси - все це мені генерал (начальник Генштабу ЗСУ Андрій – ред.) Гнатов доповість більш в ширшому варіанті по поверненню", - додав президент України.

Глава держави також зазначив, що політична складова – це всі чутливі питання: Схід, Запорізька АЕС та ін.

"Ми бачимо, що є напрацювання, а поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. Тобто, в напрямку військовому прогрес я почув. В напрямку політичному – був діалог, домовились йти далі", - підсумував глава держави.

Зеленський також підкреслив, що через те, що переговорна група не може по телефону доповісти усі деталі, то саме поверненню буде більше розуміння щодо результатів переговорів.