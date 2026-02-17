ua en ru
Прохання Зеленського: нові подробиці присутності Європи на переговорах в Женеві

Женева, Вівторок 17 лютого 2026 20:20
UA EN RU
Прохання Зеленського: нові подробиці присутності Європи на переговорах в Женеві Фото: Україна, Росія та США проводять переговори у Женеві (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко, Мілан Лєліч

Сьогодні, 17 лютого, до переговорів у Женеві між Україною, США та РФ долучились представники країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне джерело.

Читайте також: Переговори в Женеві: все, що відомо про зустріч України, США та Росії

Джерело розповіло, що представники європейських країн долучились до переговорів на прохання президента України Володимира Зеленського.

"Президент обговорював це з американцями, щоб Європа була представлена", - сказав співрозмовник видання.

Він додав, що сьогодні українська делегація ще буде говорити з європейцями, після чого доповість Зеленському про всі переговори.

Що передувало

Видання La Repubblica повідомило, що Італія, Франція, Німеччина і Британія відправили своїх представників на третій раунд тристоронніх переговорів в Женеві.

За даними видання, чиновники чотирьох країн "стежать" за черговим раундом мирних переговорів.

Участь ЄС у переговорах

Нагадаємо, раніше лідери країн Європи неодноразово заявляли про те, що ЄС має отримати місце за столом переговорів між Україною, Росією і США.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон казав, що без участі ЄС в переговорному процесі не вдасться досягти миру. Він також зазначив, що Європа має відновити дипломатичні контакти з РФ.

Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України, а також допомагають їй фінансово.

РБК-Україна раніше писало, що 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США.

Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі о 14:55. Він також оприлюднив відповідні фотографії та зазначив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".

