Прохання Зеленського: нові подробиці присутності Європи на переговорах в Женеві
Сьогодні, 17 лютого, до переговорів у Женеві між Україною, США та РФ долучились представники країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне джерело.
Джерело розповіло, що представники європейських країн долучились до переговорів на прохання президента України Володимира Зеленського.
"Президент обговорював це з американцями, щоб Європа була представлена", - сказав співрозмовник видання.
Він додав, що сьогодні українська делегація ще буде говорити з європейцями, після чого доповість Зеленському про всі переговори.
Що передувало
Видання La Repubblica повідомило, що Італія, Франція, Німеччина і Британія відправили своїх представників на третій раунд тристоронніх переговорів в Женеві.
За даними видання, чиновники чотирьох країн "стежать" за черговим раундом мирних переговорів.
Участь ЄС у переговорах
Нагадаємо, раніше лідери країн Європи неодноразово заявляли про те, що ЄС має отримати місце за столом переговорів між Україною, Росією і США.
Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон казав, що без участі ЄС в переговорному процесі не вдасться досягти миру. Він також зазначив, що Європа має відновити дипломатичні контакти з РФ.
Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України, а також допомагають їй фінансово.
РБК-Україна раніше писало, що 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США.
Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі о 14:55. Він також оприлюднив відповідні фотографії та зазначив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".