Перший день Женеви завершено. Зеленський сказав, яке питання поставлять США завтра

Перший раунд тристоронніх переговорів у Женеві завершився. Українська делегація планує поставити американській стороні ключове питання щодо дотримання домовленостей про утримання від ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Україна готова до домовленостей

За словами президента, Україна підтверджує готовність до припинення ударів і руху до мирної угоди, однак очікує чіткої позиції Росії.

"Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не зацікавлена у продовженні війни та діє "дзеркально", захищаючи свою державу і незалежність.

Президент додав, що ключове питання залишається за Росією - чи готова вона до реальної дипломатії та миру, а також чи будуть наслідки за продовження ракетних і дронових атак.

Переговори продовжаться завтра

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що перший день переговорів завершився після спільної сесії та роботи в окремих групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних механізмах можливих рішень.

За його словами, як політичний, так і військовий блоки вже завершили роботу першого дня, а українська делегація підготує доповідь президенту.

"Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу", - повідомив Умєров.