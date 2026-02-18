Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

Переговори в Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.

Напередодні переговорів українська влада анонсувала, що на переговорах планують говорити про те, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню, а також порушать тему енергетичного перемир'я.

Після першого дня зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтверджує свою готовність до припинення ударів і руху до мирної угоди, але очікує чіткої позиції Росії.

Секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що обговорення були зосереджені на практичних механізмах можливих рішень. Він анонсував, що сьогодні, 18 числа, політична і військові групи продовжать роботу.

Крім того, після першого дня Умеров провів окрему зустріч із представниками США, Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Сторони обговорили підсумки першого раунду й погодили підходи до подальших кроків.

Однак, за деякими даними, у переговорах з РФ все ж виникли проблеми. Як відомо, на цій зустрічі російську делегацію знову очолив помічник та ідеолог Путіна Володимир Мединський.

Раніше навесні 2022 року і в травні 2025 року він уже очолював переговорну групу, розповідав про претензії РФ на українські території, починаючи з часів князя Рюрика, що в підсумку так і не призвело ні до якого миру.

Що стосується сьогоднішнього дня, за даними Axios, переговори політичної групи в Женеві зайшли в глухий кут. Причиною тому стали позиції, які представив Мединський.