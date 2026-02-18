Умєров після переговорів у Женеві зустрівся з представниками США та ЄС: що відомо
Голова РНБО Рустем Умєров провів зустріч з європейцями та представниками США, на якій підбили підсумки першого дня переговорів у Женеві та домовились про подальшу координацію дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника РНБО.
Читайте також: Переговори у Женеві: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
"Завершив окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів - Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії", - написав Умєров.
Відомо, що в ході дискусії сторони обговорили підсумки першого раунду мирних переговорів у Женеві та синхронізували підходи щодо подальших кроків.
"Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі", - додав секретар РНБО..
Переговори в Женеві
Як відомо, 17-18 лютого у Женеві розпочався черговий раунд перемовин щодо завершення війни в Україні. Представники США, Росії та України сіли за стіл переговорів, щоб спробувати вирішити незавершені пункти мирного плану.
Москва поновила делегацію на переговорах і відправила цього разу, серед інших, відомого посіпаку Кремля Володимира Мединського, який встиг заробити сумнівну репутацію в політичних колах. Мединський брав участь і в попередніх спробах домовитись про мир, ще у Стамбулі, однак все закінчувалось провалом.
Його недолюблюють через розповсюдженн наративів Кремля, розмови про Русь, Рюриковичів, тощо, та головне - за відсутність результату.
Голова української делегації на переговорах Рустем Умєров, висловлюючись про перший день переговорів 17 лютого, повідомив - українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".
18 лютого очікується продовження діалогу в Женеві між Україною, США та РФ щодо врегулювання війни.