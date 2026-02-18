Переговоры в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по завершению войны в Украине.

Накануне переговоров украинские власти анонсировали, что на переговорах планируют говорить о том, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня, а также поднимут тему энергетического перемирия.

После первого дня встречи президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подтверждает свою готовность к прекращению ударов и движению к мирному соглашению, но ожидает четкой позиции России.

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на практических механизмах возможных решений. Он анонсировал, что сегодня, 18 числа, политическая и военные группы продолжат работу.

Кроме того, после первого дня Умеров провел отдельную встречу с представителями США, Франции, Британии, Германии, Италии и Швейцарии. Стороны обсудили итоги первого раунда и согласовали подходы к дальнейшим шагам.

Однако по некоторым данным в переговорах с РФ все же возникли проблемы. Как известно, на этой встрече российскую делегацию вновь возглавил помощник и идеолог Путина Владимир Мединский.

Ранее весной 2022 года и в мае 2025 года он уже возглавлял переговорную группу, рассказывал про претензии РФ на украинские территории, начиная со времен князя Рюрика, что по итогу так и не привело ни к какому миру.

Что касается сегодняшнего дня, по данным Axios, переговоры политической группы в Женеве зашли в тупик. Причиной тому стали позиции, которые представил Мединский.