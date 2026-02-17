ua en ru
Переговори в Женеві щодо України: що відомо про час початку

Вівторок 17 лютого 2026 10:55
Переговори в Женеві щодо України: що відомо про час початку Фото: переговори в Женеві розпочнуться в обід (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Тристоронні переговори у Женеві щодо завершення війни в Україні розпочнуться сьогодні, 17 лютого, після обіду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила журналістам речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Читайте також: Переговори в Женеві: Трамп зробив попередження для української делегації

"Переговори України, США та РФ в Женеві орієнтовно розпочнуться в обідній час", - заявила Давітян.

Джерела CNN зазначають, що у переговорах між Росією та Україною, які розпочнуться вдень, візьмуть участь спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Російські ЗМІ зазначають, що переговори делегацій розпочнуться після 13:00 за київським часом.

Не виключено, що це пов'язано з тим, що у першій половині дня у Женеві заплановані двосторонні переговори між Сполученими Штатами та Іраном.

Переговори у Женеві

У Женеві сьогодні пройде третій етап переговорів за участю України, Росії та США. Раніше делегації двічі проводили зустрічі в Абу-Дабі.

До складу української делегації входять Рустем Умєров та очільник ОП Кирило Буданов. Вони мають намір підняти питання так званого "енергетичного перемир’я".

Росію в Женеві представлятиме Володимир Мединський. Російська сторона заявила про плани обговорити територіальні аспекти в межах так званої "формули Анкоріджа", що передбачає заморожування лінії зіткнення та збереження контролю РФ над Донбасом.

Також раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах у Женеві буде обговорюватись "ширше коло питань".

Більше деталей про те, які теми сторони планують підняти під час зустрічі в Женеві – читайте в матеріалі РБК-Україна.

