Переговоры в Женеве по Украине: что известно о времени начала

Трехсторонние переговоры в Женеве по завершению войны в Украине начнутся сегодня, 17 февраля, после обеда.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила журналистам пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

"Переговоры Украины, США и РФ в Женеве ориентировочно начнутся в обеденное время", - заявила Давитян.

Источники CNN отмечают, что в переговорах между Россией и Украиной, которые начнутся днем, примут участие спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Российские СМИ отмечают, что переговоры делегаций начнутся после 13:00 по киевскому времени.

Не исключено, что это связано с тем, что в первой половине дня в Женеве запланированы двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Ираном.