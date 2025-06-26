Орбан вигадав привід для блокування вступу України до ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловив рішучий протест проти вступу України до Європейського Союзу. Цього разу він назвав "головною проблемою" - війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Напередодні саміту ЄС Орбан наголосив, що війна в Україні є головною проблемою, і через це Угорщина не готова підтримувати інтеграцію країни, яка перебуває у стані збройного конфлікту.
"Проблема - це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну. І ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка у війні, яка проєктує війну і на нас. Це означає, що якщо член Європейського союзу у війні, це означає, що ЄС у війні. І нам це не подобається", - заявив Орбан журналістам.
На уточнювальне запитання, чи буде він готовий розблокувати переговори про вступ України у випадку припинення вогню з боку Росії, угорський прем’єр не дав чіткої відповіді. Він заявив, що наразі "немає ніякого припинення вогню".
Нагадаємо, вчора під час виступу на саміті НАТО Віктор Орбан пообіцяв блокувати вступ України до Альянсу та до Європейського союзу. Він назвав це своїм "головним завданням".
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.
Голова угорського уряду, який є другом російського диктатора Володимира Путіна повідомляв, що докладе усіх зусиль для того, щоб не допустити вступу України до Європейського Союзу. Адже в інакшому випадку його "мучитиме совість".
Також Орбан організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.
Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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