Орбан вигадав привід для блокування вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловив рішучий протест проти вступу України до Європейського Союзу. Цього разу він назвав "головною проблемою" - війна в Україні.

Напередодні саміту ЄС Орбан наголосив, що війна в Україні є головною проблемою, і через це Угорщина не готова підтримувати інтеграцію країни, яка перебуває у стані збройного конфлікту.

"Проблема - це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну. І ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка у війні, яка проєктує війну і на нас. Це означає, що якщо член Європейського союзу у війні, це означає, що ЄС у війні. І нам це не подобається", - заявив Орбан журналістам.

На уточнювальне запитання, чи буде він готовий розблокувати переговори про вступ України у випадку припинення вогню з боку Росії, угорський прем’єр не дав чіткої відповіді. Він заявив, що наразі "немає ніякого припинення вогню".