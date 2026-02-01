Переговорів сьогодні не буде: названі дати наступної зустрічі України і РФ в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, минулого тижня, 23 і 24 січня, в ОАЕ відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Сполучені Штати оцінили зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

Найбільший прогрес зафіксували у військовому блоці. Там обговорювали можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення координаційного центру.

Сторони домовилися підготувати власні пропозиції щодо режиму тиші до наступної зустрічі. Водночас територіальні питання залишилися невирішеними.

За даними ЗМІ, Росія наполягає на розподілі електроенергії з окупованої Запорізької АЕС.

Також було анонсовано, що 1 лютого має відбутися другий раунд переговорів. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, на них нібито не буде спецпредставників Трампа, що означає, що Україна і РФ проведуть двосторонню зустріч.

При цьому президент України Володимир Зеленський попередив, що вона може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол, що своєю чергою вплине на дату.

Також днями Зеленський заявив, що без зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним вирішити питання територій буде неможливо.