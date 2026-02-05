UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися

Фото: українська делегація на другому раунді перемовин в Абу-Дабі (mofa.gov.ae)
Автор: Валерій Ульяненко

В Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам розповіла речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Читайте також: Україна та РФ домовились про обмін 314 полоненими

Сьогодні, 5 лютого, в Абу-Дабі триває другий день тристоронньої зустрічі США, України та Росії. 

Раніше секретар РНБО та глава української делегації Рустем Умєров розповів, що відбудуться тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, в середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю США, Україна та РФ. Обговорення тривало близько п'яти годин.

За словами Рустема Умєрова, після основної зустрічі роботу було продовжено у форматі окремих груп.

Попередні переговори в ОАЕ відбулися 23-24 січня. Україна, РФ і США провели першу тристоронню зустріч, при цьому сторони публічно не розкривали результати домовленостей.

Джерела РБК-Україна розповіли, що у військовому блоці був зафіксований прогрес. Йшлося про можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Однак територіальне питання, яке являється ключовим, поки так і не було вирішене: РФ стоїть на своєму - виведенню військ з Донбасу, але Київ не поступається.

Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим.

За словами аналітиків з Інституту вивчення війни, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяОб'єднані Арабські ЕміратиМирні переговори