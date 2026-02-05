Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, в середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю США, Україна та РФ. Обговорення тривало близько п'яти годин.

За словами Рустема Умєрова, після основної зустрічі роботу було продовжено у форматі окремих груп.

Попередні переговори в ОАЕ відбулися 23-24 січня. Україна, РФ і США провели першу тристоронню зустріч, при цьому сторони публічно не розкривали результати домовленостей.

Джерела РБК-Україна розповіли, що у військовому блоці був зафіксований прогрес. Йшлося про можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Однак територіальне питання, яке являється ключовим, поки так і не було вирішене: РФ стоїть на своєму - виведенню військ з Донбасу, але Київ не поступається.

Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим.

За словами аналітиків з Інституту вивчення війни, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.