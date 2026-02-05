RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились

Фото: украинская делегация на втором раунде переговоров в Абу-Даби (mofa.gov.ae)
Автор: Валерий Ульяненко

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам рассказала пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

Читайте также: Украина и РФ договорились об обмене 314 пленными

Сегодня, 5 февраля, в Абу-Даби продолжается второй день трехсторонней встречи США, Украины и России.

Ранее секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что состоятся трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.

 

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, в среду, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ. Обсуждение продолжалось около пяти часов.

По словам Рустема Умерова, после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.

Предыдущие переговоры в ОАЭ состоялись 23-24 января. Украина, РФ и США провели первую трехстороннюю встречу, при этом стороны публично не раскрывали результаты договоренностей.

Источники РБК-Украина рассказали, что в военном блоке был зафиксирован прогресс. Речь шла о возможном разведении сил, механизмах контроля за прекращением огня и создании координационного центра.

Однако территориальный вопрос, который является ключевым, пока так и не был решен: РФ стоит на своем - выводу войск с Донбасса, но Киев не уступает.

Напомним, недавно во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым.

По словам аналитиков из Института изучения войны, территориальные и политические требования страны-агрессора значительно шире, чем заявления Кремля о Донбассе, которые публично озвучиваются для западной аудитории.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияОбъединенные Арабские ЭмиратыМирные переговоры