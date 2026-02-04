ua en ru
Перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився

Абу-Дабі, Середа 04 лютого 2026 17:11
Перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився Фото: Рустем Умєров, секретар РНБО України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Українська, американська та російська делегації завершили перший день мирних переговорів, які проходять в Абу-Дабі.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам заявила речник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Діана Давітян.

Читайте також: Знову Абу-Дабі. Чим важливий новий раунд переговорів України, США і Росії

"На сьогодні переговори закінчилися", - сказала Давітян.

При цьому джерело РБК-Україна підтвердило, що завтра переговори в Абу-Дабі триватимуть.

Варто зауважити, що про початок переговорів стало відомо близько 12:00 за Києвом. Відповідно переговори тривали трохи менше 5 годин.

Переговори України, США та Росії

Нагадаємо, перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбувся 23-24 січня. Це перша зустріч у такому форматі. Діалог відбувається на технічному рівні.

Зустріч відбулася фактично через день після того, як Росія порушила "енергетичне перемир'я" з Україною і вкотре вдарила по українських енергооб'єктах.

Удар був особливо жорстоким, оскільки росіяни атакували українські ТЕЦ у найхолодніші дні зими.

Після удару понад тисяча будинків у Києві залишилися без опалення. Стало відомо, що окупанти сильно пошкодили Дарницьку ТЕЦ. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що її відновлення займе тривалий період часу.

Коментуючи атаку, американський сенатор Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. За його словами, поточного тиску на РФ недостатньо, оскільки російський диктатор Володимир Путін не хоче брати участь у переговорах.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Об'єднані Арабські Емірати Мирні переговори Війна в Україні
