Переговоры США и РФ завершились: они продолжались более 12 часов, - СМИ
Консультации между представителями России и США по завершению войны в Украине завершились. Встреча длилась более 12 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское информационное агентство "ТАСС".
Российские СМИ сообщают, что встреча делегаций России и США в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, завершилась после более 12 часов переговоров.
По имеющейся информации, итоги консультаций будут официально обнародованы только завтра. Ожидается, что во вторник, 25 марта стороны распространят совместное заявление по итогам проведенных переговоров.
Заметим, что изначально планировалось, что стороны обсудят "линию контроля" и меры по укреплению доверия, включая вопрос возвращения украденных Россией украинских детей.
Американскую делегацию на этой встрече возглавляют Эндрю Пик и Майкл Антон, а от России участие в переговорах приняли участие Григорий Карасин и Сергей Беседа.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, сегодня Украина и США должны провести новый раунд переговоров. Их встреча планировалась после встречи американцев с российской делегацией.
Данными The New York Times сообщил, что на этот раз переговоры в Эр-Рияде продлятся два дня. В частности, вчера состоялся разговор между Украиной и США, а сегодня - между Вашингтоном и Москвой.
Мы сообщали, что в Офисе президента уже раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
Тем временем у Путина также сделали первые заявления о новых переговорах РФ и США в Эр-Рияде.
Стоит добавить, что сегодня вечером спикер Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что США работают над тем, чтобы Украина и Россия начали полное перемирие. По ее словам, сейчас стороны близки к этому, как никогда раньше.
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