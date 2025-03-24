Україна і Росія близькі до повного припинення вогню, як ніколи раніше, - Держдеп США
США працюють над тим, щоб Україна і Росія почали повне перемир'я. Сторони близькі до цього, як ніколи раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Держдепу США Теммі Брюс.
"Ми працюємо тільки над одним - над припиненням вогню. Мені нічого сказати про те, що настане після припинення вогню, яке має проявитися повною мірою. І ми близькі до цього. Ось що цікаво. Ми ніколи не були так близькі до повного припинення вогню", - зазначила Брюс.
Вона уточнила, що міцний мир буде обговорюватися вже після повного припинення вогню. Такий сценарій здійсненний, оскільки "людство вже робило це в минулому".
За словами Брюс, зараз американські переговірники в Саудівській Аравії обговорюють з Україною і Росією можливість розширення режиму припинення вогню "на Чорне море".
"Це мета зараз - повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього. Ми продовжуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми маємо намір продовжувати роботу з подолання цього розриву", - розповіла речниця Держдепу.
Вона додала, що США хочуть допомогти Україні та Росії укласти угоду.
Припинення вогню між РФ і Україною
Нагадаємо, поки що тільки Україна погодилася без додаткових умов почати повне припинення вогню на 30 днів.
Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін навіть для перемир'я висуває нездійсненні для України умови. Зокрема, він вимагає, щоб у разі перемир'я військова допомога для українських захисників повністю припинилася.
Тому наразі обговорюється лише часткове припинення вогню, яке передбачає зупинку ударів по енергетичних об'єктах. Також можливе припинення атак на порти.
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