У Путіна зробили перші заяви про нові перемовини РФ і США в Ер-Ріяді
У Кремлі підтвердили, що головною темою переговорів Росії та США в Саудівській Аравії буде чорноморська ініціатива. Зокрема це безпека судноплавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське інформаційне агентство "ТАСС".
У Кремлі підтвердили, що під час переговорів між делегаціями Росії та США в Ер-Ріяді буде обговорюватися кілька ключових питань, зокрема безпека судноплавства в Чорному морі.
Прес-секретар диктатора Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну негайно доповістять про результати консультацій між сторонами.
Крім того, Пєсков зазначив, що чорноморська ініціатива стане основною темою сьогоднішніх переговорів.
Також США мають можливість відстеження виконання домовленості щодо недопущення ударів по енергетичній інфраструктурі України, що дозволить зробити відповідні висновки.
Важливим аспектом є і майбутня міжнародна телефонна розмова Володимира Путіна, яку він проведе в другій половині дня. Також були обговорені терміни візиту Кім Чен Іна до Росії, які будуть узгоджені через дипломатичні канали.
Зустріч США та РФ
Як стало відомо напередодні, делегація США на переговорах у Ер-Ріяді прагне укласти угоду з Росією та Україною про припинення вогню в Чорному морі для забезпечення вільного судноплавства.
Після зустрічі з Україною 23 березня, США проводять переговори з Росією 24 березня.
Очікується, що сторони обговорять "лінію контролю" та заходи зі зміцнення довіри, включаючи питання повернення вкрадених Росією українських дітей. Американську делегацію очолюють Ендрю Пік та Майкл Антон, а від Росії участь у переговорах братимуть Григорій Карасін та Сергій Беседа.