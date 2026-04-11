Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут через Ормузьку протоку, - FT

21:10 11.04.2026 Сб
2 хв
Чи продовжать Вашингтон і Тегеран переговори?
aimg Едуард Ткач
Фото: іранці відмовляються від ідеї спільного контролю (Getty Images)

У суботу, 11 квітня, переговори між США та Іраном у Пакистані зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою.

За словами джерел, обговорення питання про відновлення роботи протоки залишається каменем спотикання. Причина в позиціях.

Зокрема, Іран наполягає на тому, щоб зберегти свій контроль над водним шляхом і стягувати плату з суден, що проходять через нього.

Крім цього, іранські учасники переговорів відмовляються від ідей про "спільний контроль", незважаючи на зустріч високого рівня - віцепрезидента США Джей Ді Венса і лідером військового часу Ірану Мохаммедом Багером Галібафом.

Одне з джерел додало, що наразі перемовники проводять робочу вечерю, після чого цього ж дня ввечері відбудуться технічні обговорення.

Перемир'я, переговори і "перемога"

Нагадаємо, раніше цього тижня президент США Дональд Трамп погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки. Він також повідомив, що країни мають намір за ці пару тижнів досягти остаточної угоди.

Іран зі свого боку відкрив протоку і незабаром закрив. Причиною такого кроку стало бомбардування Лівану з боку Ізраїлю. Водночас ЗМІ сьогодні стали повідомляти, що ще однією причиною є те, що Іран не може виявити свої ж міни і знешкодити їх.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що США починають розмінування протоки, а в ЗМІ були публікації, що в протоку зайшли кілька кораблів ВМС США, але потім вийшли. У Пентагоні вже підтвердили, що американські ВМС пройшли через Ормузьку протоку і вели операції, щоб забезпечити прохід від морських мін.

Паралельно Трамп звинувачує ЗМІ в тому, що ті публікують фейки, коли говорять, що США програли у війні. За його словами, американські війська повністю знищили іранську армію, включно з флотом і ВПС.

Усе це відбувається на тлі переговорів США та Ірану в Пакистані, куди для зустрічей від американської сторони прибув Джей Ді Венс.

