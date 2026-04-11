Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива, - FT

Перемирие, переговоры и "победа"

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива. Он также сообщил, что страны намерены за эти пару недель достичь окончательного соглашения.

Иран в свою очередь открыл пролив и вскоре закрыл. Причиной такого шага стала бомбардировка Ливана со стороны Израиля. При этом СМИ сегодня стали сообщать, что еще одной причиной является то, что Иран не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что США начинают разминирование пролива, а в СМИ были публикации, что в пролив зашли несколько кораблей ВМС США, но после вышли. В Пентагоне уже подтвердили, что американские ВМС прошли через Ормузский пролив и вели операции, чтобы обеспечить проход от морских мин.

Параллельно Трамп обвиняет СМИ в том, что те публикуют фейки, когда говорят, что США проиграли в войне. По его словам, американские войска полностью уничтожили иранскую армию, включая флот и ВВС.

Все это происходит на фоне переговоров США и Ирана в Пакистане, куда для встреч от американский стороны прибыл Джей Ди Вэнс.