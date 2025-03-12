Переговори у Саудівській Аравії розбивають плани Росії посварити США та Україну, - Зеленський

Російська Федерація (РФ) робить все, щоб посварити Україну та Сполучені Штати Америки (США), втім, вчорашні переговори у Саудівській Аравії - розбивають плани ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.
"Росіяни зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою. І я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки йде деескалація. І це так й повинно бути між партнерами", - заявив Зеленський.
Вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії відбулась зустріч української та американської делегацій. Діалог тривав протягом восьми годин і як результат сторони дійшли низки домовленостей:
Окремо варто додати й те, що на початку березня між Зеленським й головою Білого дому Дональдом Трампом сталася сварка під час їхньої зустрічі в Овальному кабінету. Після цього президент США звинуватив президента України в тому, що той нібито "не хоче миру".
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