RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Переговоры в Саудовской Аравии разбивают планы России поссорить США и Украину, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) делает все, чтобы поссорить Украину и Соединенные Штаты Америки (США), впрочем, вчерашние переговоры в Саудовской Аравии - разбивают планы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга.

"Россияне сделают все, чтобы поссорить Украину с Америкой. И я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Наоборот идет деэскалация. И это так и должно быть между партнерами", - заявил Зеленский.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Диалог продолжался в течение восьми часов и как результат стороны пришли к ряду договоренностей:

Отдельно стоит добавить и то, что в начале марта между Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом произошла ссора во время их встречи в Овальном кабинете. После этого президент США обвинил президента Украины в том, что тот якобы "не хочет мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине