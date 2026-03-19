Переговори на паузі? Що Україна та РФ кажуть про наступну тристоронню зустріч

00:01 19.03.2026 Чт
3 хв
Мирні переговори не скасовані, але відтерміновані
aimg Едуард Ткач
Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни наразі відкладаються. Вони не скасовані, але через ситуацію на Близькому Сході відтерміновані в часі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого і спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Читайте також: Пріоритети змінилися: Трамп втрачає інтерес до війни в Україні, - FT

Що кажуть в Україні

Речник МЗС України Георгій Тихий послався на заяву українського президента та підтвердив, що дійсно, війна проти Ірану негативно впливає на переговорний трек Україна-Росія-США.

"Я можу тут тільки підтвердити це. Кілька разів уже переносилися наступні консультації тристоронні Україна-Росія-США. І станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували. Просто вони відтерміновані в часі. Тому тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити", - пояснив Тихий на брифінгу.

Він зазначив, що наразі увага США повністю зосереджена на Близькому Сході. Саме через це переговорний трек на паузі. Водночас команди між собою спілкуються щодня, то ж робочий контакт відбувається. Однак проблема полягає у тому, що для просування процесу вперед, потрібні саме зустрічі, а в ідеалі - зустріч лідерів.

"Ми продовжуємо дотримуватися позиції, що зустріч лідерів здатна була би розблокувати і досягти прориву в мирному процесі. На жаль, з російського боку як не бачили, так і не бачимо готовності до такої зустрічі лідерів. І загалом не бачимо готовності з боку Росії до дипломатії. Бачимо ставку на війну, на спробу досягнути своїх цілей військовим шляхом. Хоча досягнути їх військовим шляхом не вдасться. Це вже зрозуміло з поля бою", - наголосив речник МЗС України.

Резюмуючи він додав, що якщо буде нова інформація по домовленостях щодо нового раунду, про це обов'язково буде повідомлено.

Що кажуть в Росії

Ввечері 18 березня коментар російським ЗМІ щодо переговорів дав речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, процес наразі на паузі.

"Тристороння група - на паузі", - сказав він.

Водночас Пєсков додав, що посланець Путіна Кирило Дмітрієв продовжує працювати в рамках двосторонньої робочої групи Росії та США.

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін теж повідомив, що поки що конкретна дата і місце нової зустрічі відсутні. Окрім того, до кінця не сформульовано порядок денний. Згідно його слів, одним із головних питань залишається питання територій.

Мирний процес на межі зриву, але є надія на успіх

Нагадаємо, буквально минулої ночі президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC заявив, що має "дуже погане передчуття" щодо нового раунду мирних переговорів із Росією. Занепокоєння пов’язане з тим, що США перенесли фокус уваги з України на війну в Ірані.

При цьому глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Стамбул готовий прийняти новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Також нещодавно Politico опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що адміністрація Трампа продовжить переговори з Росією в спробі досягти миру в Україні, оскільки цей процес і кінцевий результат мають більш довгострокову мету, а саме — ослаблення союзу РФ і Китаю.

