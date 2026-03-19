Переговоры на паузе? Что Украина и РФ говорят о следующей трехсторонней встрече

Трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны пока откладываются. Они не отменены, но из-за ситуации на Ближнем Востоке отсрочены во времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого и спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий сослался на заявление украинского президента и подтвердил, что действительно, война против Ирана негативно влияет на переговорный трек Украина-Россия-США.
"Я могу здесь только подтвердить это. Несколько раз уже переносились следующие консультации трехсторонние Украина-Россия-США. И по состоянию на сейчас они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли. Просто они отсрочены во времени. Поэтому здесь не надо искать какое-то двойное дно, так сказать", - пояснил Тихий на брифинге.
Он отметил, что сейчас внимание США полностью сосредоточено на Ближнем Востоке. Именно поэтому переговорный трек на паузе. В то же время команды между собой общаются ежедневно, поэтому рабочий контакт происходит. Однако проблема заключается в том, что для продвижения процесса вперед, нужны именно встречи, а в идеале - встреча лидеров.
"Мы продолжаем придерживаться позиции, что встреча лидеров способна была бы разблокировать и достичь прорыва в мирном процессе. К сожалению, с российской стороны как не видели, так и не видим готовности к такой встрече лидеров. И вообще не видим готовности со стороны России к дипломатии. Видим ставку на войну, на попытку достичь своих целей военным путем. Хотя достичь их военным путем не удастся. Это уже понятно с поля боя", - подчеркнул представитель МИД Украины.
Резюмируя он добавил, что если будет новая информация по договоренностям относительно нового раунда, об этом обязательно будет сообщено.
Вечером 18 марта комментарий российским СМИ относительно переговоров дал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, процесс сейчас на паузе.
"Трехсторонняя группа - на паузе", - сказал он.
В то же время Песков добавил, что посланник Путина Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы России и США.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин тоже сообщил, что пока конкретная дата и место новой встречи отсутствуют. Кроме того, до конца не сформулирована повестка дня. Согласно его словам, одним из главных вопросов остается вопрос территорий.
Напомним, буквально минувшей ночью президент Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что имеет "очень плохое предчувствие" относительно нового раунда мирных переговоров с Россией. Беспокойство связано с тем, что США перенесли фокус внимания с Украины на войну в Иране.
При этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Стамбул готов принять новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
Также недавно Politico опубликовало материал, в котором говорится о том, что администрация Трампа продолжит переговоры с Россией в попытке достичь мира в Украине, поскольку этот процесс и конечный результат имеют более долгосрочную цель, а именно - ослабление союза РФ и Китая.