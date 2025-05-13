Переговори - лише прикриття? РФ готується до нового наступу, - FT

Росія, ймовірно, готується до більш масштабного наступу. Такі дії ворога фіксує українська розвідка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Усе це відбувається на тлі пропозиції російського диктатора Володимира Путіна провести прямі переговори з Україною.

Неназвані представники української розвідки розповіли виданню, що про підготовку Росії до наступу свідчить перекидання російських солдатів у ключові гарячі точки на полі бою.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, перші після трирічної перерви переговори України та Росії заплановані на четвер, 15 травня.

Поки що невідомо, хто братиме участь у діалозі з боку Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський може бути присутнім на переговорах, якщо там також буде російський диктатор Володимир Путін.

Також на переговори України та Росії може приїхати президент США Дональд Трамп. Його участь залежить від того, чи захоче Путін особисто брати участь у переговорах.

До слова, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується до нових наступів. Під загрозою - Сумська, Харківська та Запорізька області.

Детальніше про плани Росії на фронті - в матеріалі РБК-Україна.

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