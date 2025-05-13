ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Переговори - лише прикриття? РФ готується до нового наступу, - FT

Вівторок 13 травня 2025 20:50
UA EN RU
Переговори - лише прикриття? РФ готується до нового наступу, - FT Ілюстративне фото: Росія може розпочати новий наступ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, готується до більш масштабного наступу. Такі дії ворога фіксує українська розвідка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Неназвані представники української розвідки розповіли виданню, що про підготовку Росії до наступу свідчить перекидання російських солдатів у ключові гарячі точки на полі бою.

Усе це відбувається на тлі пропозиції російського диктатора Володимира Путіна провести прямі переговори з Україною.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, перші після трирічної перерви переговори України та Росії заплановані на четвер, 15 травня.

Поки що невідомо, хто братиме участь у діалозі з боку Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський може бути присутнім на переговорах, якщо там також буде російський диктатор Володимир Путін.

Також на переговори України та Росії може приїхати президент США Дональд Трамп. Його участь залежить від того, чи захоче Путін особисто брати участь у переговорах.

До слова, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується до нових наступів. Під загрозою - Сумська, Харківська та Запорізька області.

Детальніше про плани Росії на фронті - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мирні переговори Війська РФ Війна в Україні
NEWS
Переговори з Путіним не заборонені? Зеленський поставив крапку в чутках про свій указ
Переговори з Путіним не заборонені? Зеленський поставив крапку в чутках про свій указ
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують