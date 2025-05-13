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Переговоры - лишь прикрытие? РФ готовится к новому наступлению, - FT

Вторник 13 мая 2025 20:50
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Переговоры - лишь прикрытие? РФ готовится к новому наступлению, - FT Иллюстративное фото: Россия может начать новое наступление (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, готовится к более масштабному наступлению. Такие действия врага фиксирует украинская разведка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Неназванные представители украинской разведки рассказали изданию, что о подготовке России к наступлению свидетельствует переброска российских солдат в ключевые горячие точки на поле боя.

Все это происходит на фоне предложения российского диктатора Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной.

Переговоры Украины и России

Напомним, первые после трехлетнего перерыва переговоры Украины и России запланированы на четверг, 15 мая.

Пока еще неизвестно, кто будет участвовать в диалоге со стороны России. При этом президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на переговорах, если там также будет российский диктатор Владимир Путин.

Также на переговоры Украины и России может приехать президент США Дональд Трамп. Его участие также зависит от того, захочет ли Путин лично участвовать в переговорах.

К слову, еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится к новым наступлениям. Под угрозой - Сумская, Харьковская и Запорожская области.

Детальнее о планах России на фронте - в материале РБК-Украина.

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