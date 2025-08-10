Зустріч на Алясці: Макрон і Стармер домовилися співпрацювати з Трампом

Зазначається, що в суботу, 9 серпня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери обговорили останні події в Україні та підтвердили свою непохитну підтримку президента Володимира Зеленського і зусилля з досягнення справедливого й тривалого миру для українського народу.

Зокрема, Стармер і Макрон "привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії Росії".

"Лідери також обговорили подальшу тісну співпрацю з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні. Сторони погодилися залишатися в тісному контакті", - йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.