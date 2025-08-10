Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом

Отмечается, что в субботу, 9 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа.

В частности, Стармер и Макрон "приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России".

"Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.