Зустріч на Алясці: Макрон і Стармер домовилися співпрацювати з Трампом
Лідери Великої Британії та Франції співпрацюватимуть з президентом США Дональдом Трампом під час його підготовки до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс прем'єр-міністра Великої Британії.
Зазначається, що в суботу, 9 серпня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Лідери обговорили останні події в Україні та підтвердили свою непохитну підтримку президента Володимира Зеленського і зусилля з досягнення справедливого й тривалого миру для українського народу.
Зокрема, Стармер і Макрон "привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії Росії".
"Лідери також обговорили подальшу тісну співпрацю з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні. Сторони погодилися залишатися в тісному контакті", - йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.
Переговори президентів США та Росії
Імовірні переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, заплановані на 15 серпня на Алясці.
Напередодні оголошення цієї зустрічі, Трамп заявив, що Україні та Росії, ймовірно, доведеться обмінятися територіями.
За даними ЗМІ, Путін може зажадати від Трампа визнати окуповані території російськими в обмін деокупацію інших захоплених районів.
Однак європейська сторона та офіційний Київ відмовилися від такого "плану Путіна" і запропонували власну мирну пропозицію.
Президент Зеленський заявив, що питання територіальної цілісності закріплене в Конституції України і Київ не збирається віддавати агресору свої території.