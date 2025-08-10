Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом
Лидеры Великобритании и Франции будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис премьер-министра Великобритании.
Отмечается, что в субботу, 9 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа.
В частности, Стармер и Макрон "приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России".
"Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.
Переговоры президентов США и России
Вероятные переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны в Украине, запланированы на 15 августа на Аляске.
Накануне объявления этой встречи, Трамп заявил, что Украине и России, вероятно, придется обменяться территориями.
По данным СМИ, Путин может потребовать от Трампа признать оккупированные территории российскими в обмен на деоккупацию других захваченных районов.
Однако европейская сторона и официальный Киев отказались от такого "плана Путина" и предложили собственное мирное предложение.
Президент Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности закреплен в Конституции Украины и Киев не собирается отдавать агрессору свои территории.