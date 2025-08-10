ua en ru
Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом

Воскресенье 10 августа 2025 04:51
Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Лидеры Великобритании и Франции будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что в субботу, 9 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа.

В частности, Стармер и Макрон "приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России".

"Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Переговоры президентов США и России

Вероятные переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны в Украине, запланированы на 15 августа на Аляске.

Накануне объявления этой встречи, Трамп заявил, что Украине и России, вероятно, придется обменяться территориями.

По данным СМИ, Путин может потребовать от Трампа признать оккупированные территории российскими в обмен на деоккупацию других захваченных районов.

Однако европейская сторона и официальный Киев отказались от такого "плана Путина" и предложили собственное мирное предложение.

Президент Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности закреплен в Конституции Украины и Киев не собирается отдавать агрессору свои территории.

