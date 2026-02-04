UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес, - Politico

Фото: у переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговори між делегаціями України, США та Росії, які сьогодні, 4 лютого, розпочнуться у Об'єднаних Арабських Еміратах, можуть мати більш перспективний результат, ніж очікувалось раніше.

За словами деяких українських та американських джерел видання, знайомих з перебігом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори у Абу-Дабі можуть бути більш перспективними, ніж широко вважається.

"Обидві сторони насправді є більш конструктивними – що, треба визнати, є прикметником, який часто неправильно вживається та трактується", - підкреслили джерела Politico.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, у Абу-Дабі розпочнуться переговори між делегаціями України, США та Росії. Раніше повідомлялось, що 2 лютого представники української влади вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах.

Попередній раунд тристоронніх консультацій між Україною, Сполученими Штатами та РФ відбувся в ОАЕ 23-24 січня. За інформацією РБК-Україна, тоді вдалося досягти найбільшого прогресу у військових питаннях, однак тема територій залишилася неврегульованою.

Також повідомлялося про намір провести наступний етап переговорів 1 лютого. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч перенесли на пізніший термін – зокрема на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Крім того, в одному з інтерв’ю Зеленський наголосив, що без особистих переговорів із Володимиром Путіним розв’язати питання територій неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські ЕміратиМирні переговоримирний план США