У переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес, - Politico

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, у Абу-Дабі розпочнуться переговори між делегаціями України, США та Росії. Раніше повідомлялось, що 2 лютого представники української влади вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах.

Попередній раунд тристоронніх консультацій між Україною, Сполученими Штатами та РФ відбувся в ОАЕ 23-24 січня. За інформацією РБК-Україна, тоді вдалося досягти найбільшого прогресу у військових питаннях, однак тема територій залишилася неврегульованою.

Також повідомлялося про намір провести наступний етап переговорів 1 лютого. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч перенесли на пізніший термін – зокрема на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Крім того, в одному з інтерв’ю Зеленський наголосив, що без особистих переговорів із Володимиром Путіним розв’язати питання територій неможливо.