У переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес, - Politico
Переговори між делегаціями України, США та Росії, які сьогодні, 4 лютого, розпочнуться у Об'єднаних Арабських Еміратах, можуть мати більш перспективний результат, ніж очікувалось раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами деяких українських та американських джерел видання, знайомих з перебігом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори у Абу-Дабі можуть бути більш перспективними, ніж широко вважається.
"Обидві сторони насправді є більш конструктивними – що, треба визнати, є прикметником, який часто неправильно вживається та трактується", - підкреслили джерела Politico.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, у Абу-Дабі розпочнуться переговори між делегаціями України, США та Росії. Раніше повідомлялось, що 2 лютого представники української влади вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах.
Попередній раунд тристоронніх консультацій між Україною, Сполученими Штатами та РФ відбувся в ОАЕ 23-24 січня. За інформацією РБК-Україна, тоді вдалося досягти найбільшого прогресу у військових питаннях, однак тема територій залишилася неврегульованою.
Також повідомлялося про намір провести наступний етап переговорів 1 лютого. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч перенесли на пізніший термін – зокрема на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.
Крім того, в одному з інтерв’ю Зеленський наголосив, що без особистих переговорів із Володимиром Путіним розв’язати питання територій неможливо.