У переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес, - Politico

Переговори між делегаціями України, США та Росії, які сьогодні, 4 лютого, розпочнуться у Об'єднаних Арабських Еміратах, можуть мати більш перспективний результат, ніж очікувалось раніше.

За словами деяких українських та американських джерел видання, знайомих з перебігом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори у Абу-Дабі можуть бути більш перспективними, ніж широко вважається. "Обидві сторони насправді є більш конструктивними – що, треба визнати, є прикметником, який часто неправильно вживається та трактується", - підкреслили джерела Politico.