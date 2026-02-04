ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес, - Politico

Середа 04 лютого 2026 09:50
UA EN RU
У переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес, - Politico Фото: у переговорах щодо України може з'явитися несподіваний прогрес (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговори між делегаціями України, США та Росії, які сьогодні, 4 лютого, розпочнуться у Об'єднаних Арабських Еміратах, можуть мати більш перспективний результат, ніж очікувалось раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Знову Абу-Дабі. Чим важливий новий раунд переговорів України, США і Росії

За словами деяких українських та американських джерел видання, знайомих з перебігом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори у Абу-Дабі можуть бути більш перспективними, ніж широко вважається.

"Обидві сторони насправді є більш конструктивними – що, треба визнати, є прикметником, який часто неправильно вживається та трактується", - підкреслили джерела Politico.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, у Абу-Дабі розпочнуться переговори між делегаціями України, США та Росії. Раніше повідомлялось, що 2 лютого представники української влади вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах.

Попередній раунд тристоронніх консультацій між Україною, Сполученими Штатами та РФ відбувся в ОАЕ 23-24 січня. За інформацією РБК-Україна, тоді вдалося досягти найбільшого прогресу у військових питаннях, однак тема територій залишилася неврегульованою.

Також повідомлялося про намір провести наступний етап переговорів 1 лютого. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч перенесли на пізніший термін – зокрема на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Крім того, в одному з інтерв’ю Зеленський наголосив, що без особистих переговорів із Володимиром Путіним розв’язати питання територій неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські Емірати Мирні переговори мирний план США
Новини
Знову Абу-Дабі. Чим важливий новий раунд переговорів України, США і Росії
Знову Абу-Дабі. Чим важливий новий раунд переговорів України, США і Росії
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом