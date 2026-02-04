В переговорах по Украине может появиться неожиданный прогресс, - Politico

Переговоры между делегациями Украины, США и России, которые сегодня, 4 февраля, начнутся в Объединенных Арабских Эмиратах, могут иметь более перспективный результат, чем ожидалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Обе стороны на самом деле являются более конструктивными - что, надо признать, является прилагательным, которое часто неправильно употребляется и трактуется", - подчеркнули источники Politico.

По словам некоторых украинских и американских источников издания, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры в Абу-Даби могут быть более перспективными, чем широко считается.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби начнутся переговоры между делегациями Украины, США и России. Ранее сообщалось, что 2 февраля представители украинской власти отправились в Абу-Даби для участия в переговорах.

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций между Украиной, Соединенными Штатами и РФ состоялся в ОАЭ 23-24 января. По информации РБК-Украина, тогда удалось достичь наибольшего прогресса в военных вопросах, однако тема территорий осталась неурегулированной.

Также сообщалось о намерении провести следующий этап переговоров 1 февраля. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречу перенесли на более поздний срок - в частности на 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Кроме того, в одном из интервью Зеленский отметил, что без личных переговоров с Владимиром Путиным решить вопрос территорий невозможно.