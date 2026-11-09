На переговорах в Абу-Дабі Україна і РФ не розглядатимуть припинення вогню, - ЗМІ

Переговори в Абу-Дабі

Після дев'ятимісячної павзи переговори щодо припинення війни в Україні мають відновитися у вівторок в Абу-Дабі, столиці Еміратів, пише видання. Раніше процес застопорився через небажання України йти на територіальні поступки Росії та початок війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Цього тижня переговорники зосередяться на гарантіях безпеки, щоб запобігти відновленню війни у ​​разі досягнення припинення вогню, заявили офіційні особи США.

Ідея полягає в тому, щоб вийти з територіальних претензій і розглянути ширші питання європейської безпеки.

Процес очолюють Стів Віткофф, спецпредставинк адміністрації з питань миру, та Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Чи візьмуть участь європейці

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна візьме участь. Проте речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив це.

У суботу головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що "будь-яка угода вимагатиме участі ЄС для її реалізації".

Спроби Росії у 2021 та на початку 2022 року домовитися про грандіозну угоду щодо європейської безпеки зазнали невдачі, нагадало видання.

Що розглядатимуть

Віткофф повідомив, що переговори будуть зосереджені на "післявоєнній безпековій домовленості, деескалації" та гуманітарних питаннях.

Також перемовники розглянуть, чи може участь РФ у формуванні післявоєнної архітектури регіональної безпеки пом'якшити її вимоги щодо припинення війни проти України.

Що може бути далі

Багато аналітиків не очікують жодного прориву в переговорах до весни. Саме тоді Росія зможе оцінити результати своєї зимової бомбардувальної кампанії України.

Україна натомість атакує НПЗ та інші нафтопереробні об'єкти, щоб зруйнувати залежність Росії від нафти.

"Питання полягає в наступному: "Чи усвідомив Путін, що в нього є проблема?", – сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, маючи на увазі невдачі Росії на фронті.

Наразі, за його словами, не усвідомив, бо Росія не пом’якшує своїх вимог і не виявляє ознак прагнення до припинення вогню.

"Немає жодних ознак зацікавленості", - сказав він.